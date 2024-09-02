Можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби: в Україні з'явився перший підземний шпиталь для ЗСУ
Київ • УНН
В Україні запрацював перший підземний шпиталь для військових. Він може приймати понад 100 поранених щодня та є частиною масштабного проєкту з будівництва 20+ таких об'єктів.
Міноборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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За даними відомства, шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.
Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.
Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.
"Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволитьще ефективніше підтримувати захисників на передовій", - підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.