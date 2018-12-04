Могерини призвала к единству Европы и США в противостоянии России

"В эти недели мы увидели, что у нас общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины - только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, или еще где-нибудь", - заявила она накануне в США.

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"С момента незаконной аннексии Крыма мы вместе постоянно заявляем, что границы не могут и не должны изменяться военной силой, и когда этот основополагающий принцип нарушается, мы чувствуем себя в меньшей безопасности. А нынешние события в Азовском море в определенной мере - я не сказала бы, что является неизбежным следствием, потому что таких вещей всегда следует избегать, - но прямым следствием очевидного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории. Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ", - добавила глава дипломатии ЕС.

ЕС, как и отдельные его страны-члены, а также США были среди тех, кто решительно осуждает агрессию России против Украины, еще начиная с оккупации Крыма и затем агрессии на Донбассе 2014 года. В последнее время эти слова поддержки вновь прозвучали после нападения России на три украинских военных корабля 25 ноября.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.