Близько ста євродепутатів закликали впровадити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Близько ста депутатів Європейського парламенту закликали впровадити санкції проти Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського представництва в ЄС, передає УНН.
“97 депутатів Європейського Парламенту закликали Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Фредеріку Могеріні та уряди європейських держав запровадити санкції проти Росії”, — зазначили у представництві.
Крім того, оприлюднений також список депутатів і текст їхньої заяви.
“Агресія Путіна не може залишатись без відповіді” — цитує представництво євродепутатів.
Як повідомляв УНН, раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що в грудні ЄС продовжить санкції щодо Росії.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.