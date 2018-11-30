Около ста евродепутатов призвали ввести санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Около ста депутатов Европейского парламента призвали ввести санкции против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского представительства в ЕС, передает УНН.
“97 депутатов Европейского парламента призвали Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерику Могерини и правительства европейских государств ввести санкции против России”, — отметили в представительстве.
Кроме того, обнародован также список депутатов и текст их заявления.
“Агрессия Путина не может оставаться без ответа”, — цитирует представительство евродепутатов.
Как сообщал УНН, ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в декабре ЕС продлит санкции в отношении России.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.