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Могеріні закликала до єдності Європи і США у протистоянні Росії

Могеріні закликала до єдності Європи і США у протистоянні Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила про спільність інтересів Європи і Америки у протистоянні викликам із боку Росії і закликала зберегти цю єдність. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Цими тижнями ми побачили, що маємо спільний інтерес у тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України – тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і деінде", – заявила вона напередодні у США.

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"Від часу незаконної анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не мають змінюватися воєнною силою, і що коли цей засадничий принцип порушується, ми почуваємося у меншій безпеці. А нинішні події в Азовському морі є певною мірою – я не сказала б, що неминучим наслідком, бо таких речей завжди треба уникати, – але прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території. Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь", – додала голова дипломатії ЄС.

ЄС, як і окремі його країни-члени, а також США були серед тих, хто рішуче засуджує агресію Росії проти України, ще починаючи з окупації Криму і потім агресії на Донбасі 2014 року. Останнім часом ці слова підтримки знову пролунали після нападу Росії на три українські військові кораблі 25 листопада.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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