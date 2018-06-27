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Могерини: ЕС вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира

Могерини: ЕС вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене, передает УНН.

"Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира. Мы составили самый большой пакет в истории - более 13 млрд евро. Соглашение об ассоциации - это наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписал с любой страной-партнером. Наша результативная миссия поддерживает вашу работу для того, чтобы реформировать другие сектора. Народ Украины уже путешествует в Европейский союз без виз. Это не только сигналы с нашей стороны - это достижение, которые вы имеете в результате важных реформ ", - сказала она.

По словам Могерини одновременно сегодня Украине необходимо осуществить еще больше реформ, потому что люди Украины просят об этих реформах.

Как сообщал УНН, в течение следующих лет Великобритания предоставит 35 млн фунтов Украины на гуманитарную помощь и помощь для украинской армии.

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