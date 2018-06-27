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Могеріні: ЄС вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу

Київ • УНН

 • 12152 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Про це заявила віце-президент Європейської комісії, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції з питань реформ в Україні в Копенгагені, передає УНН.

"Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Ми склали найбільший пакет в історії – понад 13 млрд Євро. Угода про асоціацію – це найбільш амбітна угода, яку ЄС коли-небудь підписав із будь-якою країною-партнером. Наша результативна місія підтримує вашу роботу для того, щоб реформувати інші сектори. Народ України уже подорожує до Європейського союзу без віз. Це не лише сигнали з нашого боку – це досягнення, які ви маєте в результаті важливих реформ", - сказала вона.

За словами Могеріні, водночас сьогодні Україні необхідно здійснити ще більше реформ, тому що люди України просять про ці реформи.

Як повідомляв УНН, протягом наступних років Велика Британія надасть 35 млн фунтів Україні на гуманітарну допомогу та допомогу для української армії.

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