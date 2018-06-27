Могеріні: ЄС вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу

"Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Ми склали найбільший пакет в історії – понад 13 млрд Євро. Угода про асоціацію – це найбільш амбітна угода, яку ЄС коли-небудь підписав із будь-якою країною-партнером. Наша результативна місія підтримує вашу роботу для того, щоб реформувати інші сектори. Народ України уже подорожує до Європейського союзу без віз. Це не лише сигнали з нашого боку – це досягнення, які ви маєте в результаті важливих реформ", - сказала вона.



За словами Могеріні, водночас сьогодні Україні необхідно здійснити ще більше реформ, тому що люди України просять про ці реформи.



Як повідомляв УНН, протягом наступних років Велика Британія надасть 35 млн фунтів Україні на гуманітарну допомогу та допомогу для української армії.