Модернизация отделений "Укрпочты" в Харькове запущена совместно с Фондом Грановского

Между “Укрпочтой”, городскими властями и Фондом Александра Грановского подписан Меморандум.

В компании надеются, что городской совет поддержит её ходатайство о предоставлении льгот на аренду помещений. Это позволит переоборудовать отделения на сэкономленные средства. В первую очередь, речь идет о четырех точках — №№ 23, 24, 107 и 108. Кроме этого, Фонд Александра Грановского предоставит мебель, пандусы, тактильные стопперы и информационные таблички со шрифтом Брайля.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес отметил важность таких решений для незащищенных слоев населения, в первую очередь — пенсионеров, которые оплачивают в почтовых отделениях коммунальные услуги и получают пенсию.

“Сегодня мы делаем шаг навстречу тем людям, которые получают пенсию, оплачивают коммунальные услуги и пользуются услугами „Укрпочты“. И мы решили подписать этот меморандум по инициативе Александра Грановского”, — рассказал Геннадий Кернес.

В то же время Александр Грановский отметил, что в рамках проекта ставится цель отремонтировать все непригодные помещения почтовых отделений Харькова.

“Я надеюсь, что харьковчане сразу почувствуют на себе все изменения, которых мы добились, и забудут о том, что когда-то „Укрпочта“ была в непригодном состоянии”, — заявил народный депутат Александр Грановский.

Инициативу Грановского поддержал руководитель “Укрпочты” Игорь Смелянский. По его словами, благодаря таким проектам Харьков становится одним из образцовых украинских городов в контексте сотрудничества с почтовым сервисом.

“У нас много молодых мам, которые обслуживаются, и, к сожалению, наши отделения пришли в упадок. Я очень благодарен городскому голове и Александру Грановскому, что мы нашли такой формат сотрудничества, где город помогает с арендой, и благодаря этому харьковчане могут получить соответствующий уровень обслуживания. Харьков показал пример всей стране”, — сказал Смелянский. К слову, в городе на сегодняшний день работает более 100 отделений “Укрпочты”.