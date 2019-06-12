Модернізація відділень "Укрпошти" в Харкові запущена спільно з Фондом Грановського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У харківських відділеннях “Укрпошти” зроблять масштабний ремонт — заплановано заміну меблів, установку пандусів і табличок зі шрифтом Брайля. Проект модернізації запущено спільно iз народним депутатом Олександром Грановським, передає УНН.
Між “Укрпоштою”, міською владою та Фондом Олександра Грановського підписано Меморандум.
У компанії сподіваються, що міська рада підтримає її клопотання про надання пільг на оренду приміщень. Це дозволить переобладнати відділення на зекономлені кошти. Найперше йдеться про чотири точки — №№ 23, 24, 107 і 108. Крім цього, Фонд Олександра Грановського надасть меблі, пандуси, тактильні стопери та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.
Міський голова Харкова Геннадій Кернес відзначив важливість таких рішень для незахищених верств населення, особливо — пенсіонерів, які оплачують в поштових відділеннях комунальні послуги та отримують пенсії.
“Сьогодні ми робимо крок назустріч тим людям, які отримують пенсії, оплачують комунальні послуги та користуються послугами „Укрпошти“. І ми вирішили підписати цей меморандум за ініціативи Олександра Грановського”, — розповів Геннадій Кернес.
Водночас Олександр Грановський зазначив, що в рамках проекту заплановано відремонтувати всі непридатні приміщення поштових відділень Харкова.
“Я сподіваюся, що харків’яни одразу відчують на собі всі зміни, яких ми досягли, і забудуть про те, що колись „Укрпошта“ була в непридатному стані”, — заявив народний депутат Олександр Грановський.
Ініціативу Грановського підтримав керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський. За його словами, завдяки таким проектам Харків стає одним із зразкових українських міст в контексті співпраці з поштовим сервісом.
“У нас багато молодих мам, яких ми обслуговуємо, і, на жаль, наші відділення прийшли в занепад. Я дуже вдячний міському голові та Олександру Грановському, що ми знайшли такий формат співпраці, де місто допомагає з орендою, і завдяки цьому харків’яни можуть отримати відповідний рівень обслуговування. Харків показав приклад усій країні”, — сказав Смілянський. До слова, в місті на сьогодні працює понад 100 відділень “Укрпошти”.