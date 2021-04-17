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Moderna сокращает поставки вакцины в две страны

Moderna сокращает поставки вакцины в две страны

Киев • УНН

 • 19470 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Moderna сократит размер ожидаемых поставок вакцины Covid-19 в этом квартале в ряд стран, включая Канаду и Великобританию, из-за проблем с цепями поставок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Принимая во внимание текущий спрос и распределение, Moderna внесет коррективы в предполагаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран, включая Канаду и Великобританию. Траектория наращивания вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, наблюдается дефицит ранее рассчитанных доз с европейской цепи поставок”, - заявила компания.

Дополнительно

Компания не сообщила, насколько большим будет это уменьшение или как быстро можно будет исправить недостаток дозы.

Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что сотрудничает с партнером по производству наркотических веществ Lonza, чтобы обеспечить стабильные поставки в кратчайшие сроки и поддерживает “тесный контакт со всеми правительствами”.

Напомним

Американская биотехнологическая компания Moderna предложила делать дополнительные прививки своей вакциной от коронавируса ежегодно для защиты людей от различных штаммов и мутаций коронавируса.

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