Moderna скорочує поставки вакцини у дві країни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Moderna скоротить розмір очікуваних поставок вакцини Covid-19 у цьому кварталі до ряду країн, включаючи Канаду та Великобританію, через проблеми з ланцюгами поставок. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Беручи до уваги поточний попит та розподілу, Moderna внесе корективи в очікувані обсяги поставок у ІІ кварталі в ряді країн, включаючи Канаду та Великобританію. Траєкторія нарощування вакцин не є лінійною, і, незважаючи на всі зусилля, спостерігається дефіцит раніше розрахованих доз з європейського ланцюга поставок”, — заявила компанія.
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Компанія не повідомила, наскільки великим буде це зменшення або як швидко можна буде виправити недолік дози.
Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що співпрацює з партнером з виробництва наркотичних речовин Lonza, щоб забезпечити стабільне постачання в найкоротші терміни і підтримує “тісний контакт з усіма урядами”.
Нагадаємо
Американська біотехнологічна компанія Moderna запропонувала робити додаткові щеплення своєю вакциною від коронавірусу щороку для захисту людей від різних штамів та мутацій коронавірусу.