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Moderna пропонує робити щеплення своєю вакциною більше двох разів для захисту від мутацій коронавірусу

Moderna пропонує робити щеплення своєю вакциною більше двох разів для захисту від мутацій коронавірусу

Київ • УНН

 • 18144 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Американська біотехнологічна компанія Moderna запропонувала робити додаткові щеплення своєю вакциною від коронавірусу щороку для захисту людей від різних штамів та мутацій коронавірусу. Про це повідомляє Business Insider, передає УНН.

Цитата

“Цілком імовірно, що країни, які вже вакцинували більшість населення, будуть готові розпочати додаткову профілактичну вакцинацію в 2022 році і, можливо, навіть вже з кінця цього року”, — зазначив головний комерційний директор Moderna Корін М. Ле Гофф.

Деталі

В компанії вважають, що додаткова щорічна ін’єкція захистить від інших штамів та COVID-мутацій. А після завершення пандемії вірус стане схожим на сезонний грип.

Компанія зазначила, що США і деякі інші західні країни досягли високого рівня імунізації, однак їхнє населення входить у всього 5% прищеплених, що означає потребу у додатковому захисті від коронавірусу.

Зокрема, представники Moderna сподіваються, що влітку регулюючі органи нададуть дозвіл на додаткові щеплення, і частина людей отримає їх ще до осені, щоб не повторити масштаби зараження за останні півроку.

Доповнення

Влада Китаю офіційно розглядає питання змішування вакцин проти COVID-19 як спосіб подальшого підвищення ефективності вакцин.

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