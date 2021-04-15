Moderna пропонує робити щеплення своєю вакциною більше двох разів для захисту від мутацій коронавірусу

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“Цілком імовірно, що країни, які вже вакцинували більшість населення, будуть готові розпочати додаткову профілактичну вакцинацію в 2022 році і, можливо, навіть вже з кінця цього року”, — зазначив головний комерційний директор Moderna Корін М. Ле Гофф.

Деталі

В компанії вважають, що додаткова щорічна ін’єкція захистить від інших штамів та COVID-мутацій. А після завершення пандемії вірус стане схожим на сезонний грип.

Компанія зазначила, що США і деякі інші західні країни досягли високого рівня імунізації, однак їхнє населення входить у всього 5% прищеплених, що означає потребу у додатковому захисті від коронавірусу.

Зокрема, представники Moderna сподіваються, що влітку регулюючі органи нададуть дозвіл на додаткові щеплення, і частина людей отримає їх ще до осені, щоб не повторити масштаби зараження за останні півроку.

Доповнення

Влада Китаю офіційно розглядає питання змішування вакцин проти COVID-19 як спосіб подальшого підвищення ефективності вакцин.