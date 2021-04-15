Moderna предлагает делать прививки своей вакциной более двух раз для защиты от мутаций коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Американская биотехнологическая компания Moderna предложила делать дополнительные прививки своей вакциной от коронавируса ежегодно для защиты людей от различных штаммов и мутаций коронавируса. Об этом сообщает Business Insider, передает УНН.
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“Вполне вероятно, что страны, которые уже вакцинировали большинство населения, будут готовы начать дополнительную профилактическую вакцинацию в 2022 году и, возможно, даже уже с конца этого года”, — отметил главный коммерческий директор Moderna Корин М. Ле Гофф.
Детали
В компании считают, что дополнительная ежегодная инъекция защитит от других штаммов и COVID-мутаций. А после завершения пандемии вирус станет похожим на сезонный грипп.
Компания отметила, что США и некоторые другие западные страны достигли высокого уровня иммунизации, однако их население входит в всего 5% привитых, что означает необходимость в дополнительной защите от коронавируса.
В частности, представители Moderna надеются, что летом регулирующие органы предоставят разрешение на дополнительные прививки, и часть людей получит их еще до осени, чтобы не повторить масштабы заражения за последние полгода.
Дополнение
Власти Китая официально рассматривают вопрос смешивания вакцин против COVID-19 как способ дальнейшего повышения эффективности вакцин.