Модель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет

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"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Такая большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - написала Кэмпбелл.

Детали

Так, модель опубликовала фото, на котором держит в руке детские ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Западные СМИ предполагают, что модель прибегла к услугам суррогатной матери, поскольку о беременности Кэмпбелл в прессе не сообщалось.

Добавим, что Наоми Кэмпбелл - британская супермодель, киноактриса и певица афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения. Известно, что родившаяся дочь стала первым ребенком манекенщицы. На данный момент Кэмпбелл не состоит в браке.

Дополнение

Устарейшей внучки британской королевы Елизаветы II Зары Тиндалл и ее мужа родился третий ребенок. Известно, что это уже десятый правнук королевы и Филлипа.

В 2013 году Зара и Майк объявили о том, что ждут первенца. Сейчас у пары трое детей - дочери Мия и Лена, и новорожденный сын Лукас.