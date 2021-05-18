Модель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.
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"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Такая большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - написала Кэмпбелл.
Детали
Так, модель опубликовала фото, на котором держит в руке детские ноги.
Западные СМИ предполагают, что модель прибегла к услугам суррогатной матери, поскольку о беременности Кэмпбелл в прессе не сообщалось.
Добавим, что Наоми Кэмпбелл - британская супермодель, киноактриса и певица афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения. Известно, что родившаяся дочь стала первым ребенком манекенщицы. На данный момент Кэмпбелл не состоит в браке.
Дополнение
Устарейшей внучки британской королевы Елизаветы II Зары Тиндалл и ее мужа родился третий ребенок. Известно, что это уже десятый правнук королевы и Филлипа.
В 2013 году Зара и Майк объявили о том, что ждут первенца. Сейчас у пары трое детей - дочери Мия и Лена, и новорожденный сын Лукас.