Модель Наомі Кемпбелл стала матір'ю в 50 років

Цитата:

"Прекрасне маленьке благословення обрало мене в якості її матері. Така велика честь мати цю ніжну душу в моєму житті, що немає слів, щоб описати зв'язок на все життя, яке я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові", - написала Кемпбелл.

Деталі

Так, модель опублікувала фото, на якому тримає в руці дитячі ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Західні ЗМІ припускають, що модель вдалася до послуг сурогатної матері, оскільки про вагітність Кемпбелл в пресі не повідомлялося.

Додамо, що Наомі Кемпбелл - британська супермодель, кіноактриса і співачка афро-ямайского і китайсько-ямайського походження. Відомо, що дочка, яка народилася стала першою дитиною манекенниці. На даний момент Кемпбелл не перебуває в шлюбі.

Доповнення

У найстаршої онучки британської королеви Єлизавети II Зари Тиндалл та її чоловіка народилася третя дитина. Відомо, що це вже десятий правнук королеви і Філліпа.

У 2013 році Зара і Майк оголосили про те, що чекають первістка. Зараз у пари троє дітей - дочки Мія та Лена і новонароджений син Лукас.