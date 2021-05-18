Модель Наомі Кемпбелл стала матір'ю в 50 років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Модель Наомі Кемпбелл вперше стала матір'ю в 50 років. Про це вона повідомила в своєму Instagram, передає УНН.
Цитата:
"Прекрасне маленьке благословення обрало мене в якості її матері. Така велика честь мати цю ніжну душу в моєму житті, що немає слів, щоб описати зв'язок на все життя, яке я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові", - написала Кемпбелл.
Деталі
Так, модель опублікувала фото, на якому тримає в руці дитячі ноги.
Західні ЗМІ припускають, що модель вдалася до послуг сурогатної матері, оскільки про вагітність Кемпбелл в пресі не повідомлялося.
Додамо, що Наомі Кемпбелл - британська супермодель, кіноактриса і співачка афро-ямайского і китайсько-ямайського походження. Відомо, що дочка, яка народилася стала першою дитиною манекенниці. На даний момент Кемпбелл не перебуває в шлюбі.
Доповнення
У найстаршої онучки британської королеви Єлизавети II Зари Тиндалл та її чоловіка народилася третя дитина. Відомо, що це вже десятий правнук королеви і Філліпа.
У 2013 році Зара і Майк оголосили про те, що чекають первістка. Зараз у пари троє дітей - дочки Мія та Лена і новонароджений син Лукас.