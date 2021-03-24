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21:00 • 46260 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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В королевский семье пополнение: родился десятый правнук Елизаветы II

В королевский семье пополнение: родился десятый правнук Елизаветы II

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. У самой старшей внучки британской королевы Елизаветы II Зары Тиндалл и ее мужа родилась третий ребенок. Известно, что это уже десятый правнук королевы и Филлипа. О пополнении в королевской семье сообщил представитель родителей новорожденного, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Один из представителей королевской семьи сообщил, что у Зары и Майка Тиндалла родился третий ребенок. Десятый правнук королевы появился на свет еще в воскресенье. Имя новорожденного - Лукас Филипп Тиндалл. Отмечается, что второе имя малышу выбрали в честь отца Майка Тиндалла и дедушки Зары - Филиппа. Лукас теперь занимает 22-е место в линии наследования королевского трона.

Майк Тиндалл рассказал, что рождение сына происходило дома посреди ванной комнаты, поскольку пара даже не догадывалась, что это произойдет именно в воскресенье. Понимая, что в больницу уже ехать поздно, акушерка, которую вызвал Майк, приняла роды у Зары в их доме.

Цитата:

"Да-да, это была беготня в тренажерный зал, взять коврик, войти в ванную, положить коврик на пол, полотенца вниз.... К счастью, акушерка, которая собиралась встретиться с нами в больнице, была не так далеко, поэтому она подъехала как раз тогда, когда мы приняли положение..." - с волнением рассказал Майк.

Добавим

В 2013 году Зара и Майк объявили о том, что ждут первенца. Сейчас у пары трое детей - дочери Мия и Лена и новорожденный сын Лукас.

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