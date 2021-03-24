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У королівський родині поповнення: народився десятий правнук Єлизавети II

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У найстаршої онуки британської королеви Єлизавети II Зари Тіндалл та її чоловіка народилась третя дитина. Відомо, що це вже десятий правнук королеви та Філліпа. Про поповнення в королівській сім’ї сьогодні повідомив представник батьків новонародженого, передає УНН з посиланням на AP.

Деталі

Один з представників королівської родини сьогодні повідомив, що у Зари та Майка Тіндалл народилась третя дитина. Десятий правнук королеви з’явився на світ ще у неділю. Ім’я новонародженого — Лукас Філіпп Тіндалл. Зазначається, що друге ім'я малюку обрали на честь батька Майка Тіндалла та дідуся Зари — Філліпа. Лукас тепер займає 22-ге місце в лінії успадкування королівського трону.

Майк Тіндалл розповів, що народження сина відбувалось вдома посеред ванної кімнати, оскільки пара навіть не здогадувалась, що це станеться саме в неділю. Розуміючи те, що в лікарню вже їхати пізно, акушерка, яку викликав Майк, прийняла пологи у Зари в їхньому будинку.

Цитата:

“Так-так, це була біганина у тренажерний зал, взяти килимок, увійти у ванну, покласти килимок на підлогу, рушники вниз.... На щастя, акушерка, яка збиралася зустрітися з нами в лікарні, була не так далеко, тому вона під’їхала саме тоді, коли ми прийняли положення...” — з хвилюванням розповів Майк.

Додамо

У 2013 році Зара та Майк оголосили про те, що чекають свого первістка. Зараз у пари троє дітей — доньки Мія та Лена і новонароджений син Лукас.

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