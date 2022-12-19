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Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кто больше всего нужен и кого призывают в первую очередь

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Практически все специальности необходимы для комплектования Вооруженных сил Украины, а также других формирований. В первую очередь, в частности, призывают тех, кто имеет опыт прохождения военной службы. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Конечно, призываем мы в первую очередь тех, кто имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще – опыт участия в антитеррористической операции или операции Объединенных сил. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория в обязательном порядке направляется на обучение в учебные центры или высшие военные учебные заведения. Минимальный срок составляет один месяц индивидуальной подготовки, а далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше», – рассказал Горбач.

По его словам, практически все специальности нужны для комплектования ВСУ.

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«Практически все специальности необходимы для комплектования Вооруженных сил Украины, а также других формирований. Конечно, в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности: стрелков, танковых, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и так далее. То есть, потребность абсолютно одинакова во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше», - сказал Горбач.

Детали

Кроме того, он рассказал о бронировании военнообязанных.

«Относительно категорий граждан, которые подлежат или которых нужно забронировать, – это все решается в индивидуальном порядке. Руководитель учреждения или предприятия лично хлопочет по вопросу бронирования некоторых граждан, которых больше нужно в гражданской жизни, чем в военной. Все это через профильное Министерство поднимается в Министерство экономики, на основании чего после согласования с Министерством обороны по каждой фамилии отдельно принимаются решения», - пояснил Горбач.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что продолжение мобилизации зависит от хода войны. Ее потребность рассчитывают военные, поэтому прогнозы в этом вопросе некорректны.

Маляр заявила, что мобилизация после Нового года возможна, но все зависит от хода войны.

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