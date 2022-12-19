Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кто больше всего нужен и кого призывают в первую очередь

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«Конечно, призываем мы в первую очередь тех, кто имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще – опыт участия в антитеррористической операции или операции Объединенных сил. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория в обязательном порядке направляется на обучение в учебные центры или высшие военные учебные заведения. Минимальный срок составляет один месяц индивидуальной подготовки, а далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше», – рассказал Горбач.

По его словам, практически все специальности нужны для комплектования ВСУ.

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«Практически все специальности необходимы для комплектования Вооруженных сил Украины, а также других формирований. Конечно, в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности: стрелков, танковых, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и так далее. То есть, потребность абсолютно одинакова во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше», - сказал Горбач.

Детали

Кроме того, он рассказал о бронировании военнообязанных.

«Относительно категорий граждан, которые подлежат или которых нужно забронировать, – это все решается в индивидуальном порядке. Руководитель учреждения или предприятия лично хлопочет по вопросу бронирования некоторых граждан, которых больше нужно в гражданской жизни, чем в военной. Все это через профильное Министерство поднимается в Министерство экономики, на основании чего после согласования с Министерством обороны по каждой фамилии отдельно принимаются решения», - пояснил Горбач.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что продолжение мобилизации зависит от хода войны. Ее потребность рассчитывают военные, поэтому прогнозы в этом вопросе некорректны.

Маляр заявила, что мобилизация после Нового года возможна, но все зависит от хода войны.