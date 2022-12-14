Залежить від ходу війни: Маляр пояснила заяву стосовно мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Її потребу розраховують військові, тому прогнози в цьому питанні є некоректними. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
Деталі
Заступниця міністра оборони спростувала заяву щодо нібито анонсованої мобілізації та пояснила, що насправді мається на увазі.
Цитата
“Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні.
Мобілізацію оголошує своїм Указом Президент. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами Президента через триваючу широкомасштабну збройну агресією росії проти України. Наразі, вже декілька разів мобілізацію проовжували на 90 днів.Зараз її продовжено з 21 листопада на 90 днів (Указ від 7 листопада 2022 № 758)”, – написала Маляр у своєму Телеграм.
За її словами, мобілізаційні потреби залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові.
Питання стосовно мобілізації впорядковані Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституцієї України.
Відповідно до цих норм Президент України:
- здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
- визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Доповнення
У програмі “Нічна варта” Маляр заявила, що мобілізація після Нового року можлива, але все залежить від ходу війни.