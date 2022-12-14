Зависит от хода войны: Маляр объяснила заявление по мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Ее потребность рассчитывают военные, поэтому прогнозы в этом вопросе некорректны. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
Детали
Заместитель министра обороны опровергла заявление о якобы анонсированной мобилизации и объяснила, что на самом деле имеется в виду.
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“Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны.
Мобилизацию объявляет своим Указом Президент. Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами Президента из-за продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией россии против Украины. Сейчас, уже несколько раз мобилизацию продлевали на 90 дней. Сейчас она продлена с 21 ноября на 90 дней (Указ от 7 ноября 2022 г. № 758)”, – написала Маляр в своем Телеграмм.
По ее словам, мобилизационные потребности зависят от нескольких факторов. Потребность рассчитывают военные.
Вопросы по мобилизации упорядочены Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституцией Украины.
Согласно этим нормам Президент Украины:
– осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;
– определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации.
Дополнение
В программе “Нічна варта” Маляр заявила, что мобилизация после Нового года возможна, но все зависит от хода войны.