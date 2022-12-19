Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, хто найбільше потрібен та кого призивають в першу чергу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Практично всі спеціальності потрібні для комплектування Збройних сил України, а також інших формувань. У першу чергу зокрема призивають тих, хто має досвід проходження військової служби. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Звичайно, що призиваємо ми в першу чергу тих, хто має досвід проходження військової служби, а краще ще - досвід участі в антитерористичній операції або операції Об'єднаних сил. Також призов йде й громадян, які не проходили військової служби, але ця категорія в обов'язковому порядку направляється на навчання в навчальні центри або вищі військові навчальні заклади. Мінімальний термін складає один місяць індивідуальної підготовки, а далі в залежності від складності спеціальності цей термін може бути набагато більший», - розповів Горбач.
За його словами, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ.
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«Практично всі спеціальності потрібні для комплектування Збройних сил України, а також інших формувань. Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності: стрільців, танкових, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники й так далі. Тобто, потреба є абсолютно однакова у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше», - сказав Горбач.
Деталі
Окрім того, він розповів про бронювання військовозобов’язаних.
«Стосовно категорій громадян, які підлягають або потрібно забронювати, – це все вирішується в індивідуальному порядку. Керівник установи або підприємства особисто клопоче щодо питання бронювання деяких громадян, яких більше потрібно в цивільному житті, ніж у військовому. Усе це через профільне Міністерство підіймається до Міністерства економіки, на підставі чого після узгодження з Міністерство оборони по кожному прізвищу окремо приймаються рішення», - пояснив Горбач.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що продовження мобілізації залежить від ходу війни. Її потребу розраховують військові, тому прогнози в цьому питанні є некоректними.
Маляр заявила, що мобілізація після Нового року можлива, але все залежить від ходу війни.