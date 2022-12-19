Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, хто найбільше потрібен та кого призивають в першу чергу

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14469 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 47999 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88413 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139492 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164457 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 339987 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217952 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193050 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325640 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458943 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113246 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75096 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33131 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 33578 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 32456 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 339988 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325641 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543742 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674869 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75096 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113246 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198539 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224606 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217620 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, хто найбільше потрібен та кого призивають в першу чергу

Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, хто найбільше потрібен та кого призивають в першу чергу

Київ • УНН

 • 820902 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Практично всі спеціальності потрібні для комплектування Збройних сил України, а також інших формувань. У першу чергу зокрема призивають тих, хто має досвід проходження військової служби. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Звичайно, що призиваємо ми в першу чергу тих, хто має досвід проходження військової служби, а краще ще - досвід участі в антитерористичній операції або операції Об'єднаних сил. Також призов йде й громадян, які не проходили військової служби, але ця категорія в обов'язковому порядку направляється на навчання в навчальні центри або вищі військові навчальні заклади. Мінімальний термін складає один місяць індивідуальної підготовки, а далі в залежності від складності спеціальності цей термін може бути набагато більший», - розповів Горбач.

За його словами, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков про додаткову мобілізацію: у ЗСУ достатньо людей, але нам потрібна зброя

«Практично всі спеціальності потрібні для комплектування Збройних сил України, а також інших формувань. Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності: стрільців, танкових, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники й так далі. Тобто, потреба є абсолютно однакова у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше», - сказав Горбач.

Деталі

Окрім того, він розповів про бронювання військовозобов’язаних.

«Стосовно категорій громадян, які підлягають або потрібно забронювати, – це все вирішується в індивідуальному порядку. Керівник установи або підприємства особисто клопоче щодо питання бронювання деяких громадян, яких більше потрібно в цивільному житті, ніж у військовому. Усе це через профільне Міністерство підіймається до Міністерства економіки, на підставі чого після узгодження з Міністерство оборони по кожному прізвищу окремо приймаються рішення», - пояснив Горбач.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що продовження мобілізації залежить від ходу війни. Її потребу розраховують військові, тому прогнози в цьому питанні є некоректними.

Маляр заявила, що мобілізація після Нового року можлива, але все залежить від ходу війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33