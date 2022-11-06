кремль перекладывает на военных вину за неудачи в Украине – британская разведка

ukru
14 марта, 19:57 • 55221 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 96846 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101210 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132999 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135010 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111484 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105346 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91612 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111181 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136529 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 20745 просмотра
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 15662 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 16547 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 23813 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 27749 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231813 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262222 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199667 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204984 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 55214 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98669 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117769 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120208 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127627 просмотра
Актуальное
кремль перекладывает на военных вину за неудачи в Украине – британская разведка

кремль перекладывает на военных вину за неудачи в Украине – британская разведка

Киев • УНН

 • 205995 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Отставки в высшем руководстве армии рф могут свидетельствовать о том, что кремль пытается снять с себя ответственность за неудачи на войне против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет разведки Министерства обороны Великобритании.

Детали

По данным разведчиков, 3 ноября генерал-майора александра линькова назначили временно исполняющим обязанности командующего войсками центрального военного округа рф. Он заменил александра лапина, который якобы был уволен с должности в конце октября 2022 года.

Если информация подтвердится, отметили в МО Великобритании, это станет очередным случаем в серии увольнений высшего российского военного командования с начала полномасштабного вторжения. В этом году были заменены командующие восточным, южным и западным военными округами рф, напомнили разведчики.

Цитата

"Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи в достижении российских целей на поле боя. Вероятно, это попытка изолировать и отвести вину от российского высшего руководства внутри страны", - говорится в сообщении.

Напомним

5 ноября в МО Британии сообщили, что новомобилизованные россияне, вероятнее всего, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы