кремль перекладывает на военных вину за неудачи в Украине – британская разведка

Детали

По данным разведчиков, 3 ноября генерал-майора александра линькова назначили временно исполняющим обязанности командующего войсками центрального военного округа рф. Он заменил александра лапина, который якобы был уволен с должности в конце октября 2022 года.

Если информация подтвердится, отметили в МО Великобритании, это станет очередным случаем в серии увольнений высшего российского военного командования с начала полномасштабного вторжения. В этом году были заменены командующие восточным, южным и западным военными округами рф, напомнили разведчики.

Цитата

"Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи в достижении российских целей на поле боя. Вероятно, это попытка изолировать и отвести вину от российского высшего руководства внутри страны", - говорится в сообщении.

Напомним

5 ноября в МО Британии сообщили, что новомобилизованные россияне, вероятнее всего, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.