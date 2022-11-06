кремль перекладає на військових провину за невдачі в Україні – британська розвідка

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За даними розвідників, 3 листопада генерал-майора олександра лінькова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків командувача військами Центрального військового округу росії. Він замінив олександра лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

Якщо інформація підтвердиться, зазначили у МО Великої Британії, це буде чергове звільнення вищого російського військового командування з початку повномасштабного вторгнення. Цього року було замінено командувачів східного, південного та західного військових округів рф, нагадали розвідники.

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"Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Ймовірно, це спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 листопада британська розвідка повідомила, що новомобілізовані росіяни, найімовірніше, мають мінімальну підготовку або взагалі не проходять її.