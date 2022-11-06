кремль перекладає на військових провину за невдачі в Україні – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Відставки у вищому керівництві армії рф можуть свідчити про те, що кремль намагається зняти із себе відповідальність за невдачі на війні проти України. Про це пише УНН із посиланням на звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
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За даними розвідників, 3 листопада генерал-майора олександра лінькова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків командувача військами Центрального військового округу росії. Він замінив олександра лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.
Якщо інформація підтвердиться, зазначили у МО Великої Британії, це буде чергове звільнення вищого російського військового командування з початку повномасштабного вторгнення. Цього року було замінено командувачів східного, південного та західного військових округів рф, нагадали розвідники.
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"Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Ймовірно, це спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
5 листопада британська розвідка повідомила, що новомобілізовані росіяни, найімовірніше, мають мінімальну підготовку або взагалі не проходять її.