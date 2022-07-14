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МКИП настаивает на создании фонда помощи украинской культуре, на нее нужно 5-6 млрд евро

Киев • УНН

 • 170564 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинская сторона на встречах с западными коллегами заявляет о необходимости создания фонда помощи украинской культуре. Об этом на брифинге сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет УНН.

Детали

Так, по словам министра, большинство европейских стран помогают культурной отрасли Украины в той или иной степени. В то же время, помощь идет по направлению институциям, как учреждениям культуры так и артистам, причем это касается не только культурного наследия, но и конкретного независимого сектора, отметил Ткаченко.

Вопрос, который сейчас задает МКИП – это координация этой помощи, ведь с начала войны «она происходила естественным прямо-хаотическим способом», сказал он.

Цитата

«Сейчас мы как раз пытаемся скоординировать эту помощь, и заявляем на встречах с моими коллегами министрами как ЕС, так и другого цивилизованного мира, о необходимости создания фонда помощи украинской культуре, для того чтобы мы могли получить помощь как сегодня непосредственно на urgent needs (срочные нужды), так и после восстановления. По нашим расчетам, объем этой помощи должен составлять в общей сложности от 5 до 6 млрд евро. Соответственно 10% - то, что нужно сегодня», - сообщил министр.

Напомним

Как писал УНН, план восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

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