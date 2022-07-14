МКІП наполягає на створенні фонду допомоги українській культурі, на неї потрібно 5-6 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Українська сторона на зустрічах із західними колегами заявляє про необхідність створення фонду допомоги українській культурі. Про це на брифінгу повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, пише УНН.
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Так, зі слів міністра, більшість європейських країн, допомагають культурній галузі України тою чи іншою мірою. Водночас допомога йде напрямку інституціям, як закладам культури так і артистам, причому це стосується не тільки культурної спадщини, а і конкретного незалежного сектору, зазначив Ткаченко.
Питання, яке наразі ставить МКІП – це координація цієї допомоги, адже від початку війни «вона відбувалась природнім прямо-хаотичним способом», сказав він.
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«Зараз ми як раз намагаємось зкоординувати цю допомогу, і заявляємо на зустрічах з моїми колегами міністрами як ЄС так і іншого цивілізованого світупро необхідність створення фонду допомоги українській культурі, для того щоб ми могли отримати допомогу як сьогодні безпосередньо на urgent needs (термінові потреби), так і після відбудови. За нашими розрахунками, обсяг цієї допомоги має складати в цілому від 5 до 6 млрд євро. Відповідно 10% - те що потрібно сьогодні», - повідомив міністр.
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