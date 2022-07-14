МКІП наполягає на створенні фонду допомоги українській культурі, на неї потрібно 5-6 млрд євро

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Так, зі слів міністра, більшість європейських країн, допомагають культурній галузі України тою чи іншою мірою. Водночас допомога йде напрямку інституціям, як закладам культури так і артистам, причому це стосується не тільки культурної спадщини, а і конкретного незалежного сектору, зазначив Ткаченко.

Питання, яке наразі ставить МКІП – це координація цієї допомоги, адже від початку війни «вона відбувалась природнім прямо-хаотичним способом», сказав він.

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«Зараз ми як раз намагаємось зкоординувати цю допомогу, і заявляємо на зустрічах з моїми колегами міністрами як ЄС так і іншого цивілізованого світупро необхідність створення фонду допомоги українській культурі, для того щоб ми могли отримати допомогу як сьогодні безпосередньо на urgent needs (термінові потреби), так і після відбудови. За нашими розрахунками, обсяг цієї допомоги має складати в цілому від 5 до 6 млрд євро. Відповідно 10% - те що потрібно сьогодні», - повідомив міністр.

Нагадаємо

Як писав УНН, план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.