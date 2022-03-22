МХП изменил подход к оплате труда: средства получают активные сотрудники, защищающие и кормящие страну

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"Предприятия МХП работают с первого дня войны. Мы понимаем, что от нашей работы и от вовлеченности каждого сотрудника зависит наша главная задача - обеспечить пищей каждого украинца", - отмечают в компании.

Детали

Бизнесы сегодня должны восстанавливать работу и становиться активными участниками экономических процессов, уверены в МХП, а для этого необходимо, чтобы каждый сотрудник был вовлечен и полезным своей компании, экономике и своей стране.

"Сейчас - время действий. Каждый украинец должен участвовать в восстановлении экономики нашей страны", - подчеркивают в компании.

Приоритеты МХП сегодня - максимальная поддержка работы предприятий, активное участие в работе экономики Украины и обеспечение украинцев продуктами питания (в том числе оказание благотворительной продукции тем, кто в этом нуждается больше всего), сообщает пресс-служба.

С начала боевых действий МХП выплачивал всем сотрудникам холдинга заработную плату в полном объеме. Но с середины марта компания изменила подход к оплате труда. Главный принцип, по которому теперь действуют в МХП - справедливая оплата работы для тех, кто продолжает работать и восстанавливать Украину, и поддержка тех коллег, которые не могут работать, поскольку находятся в горячих точках.

"Сотрудники МХП, которые защищают страну в составе ВСУ и ТерОбороны (сегодня их более 1000), получают зарплату в полном объеме. Кроме того, мы предусмотрели выплаты сотрудникам на лечение и реабилитацию в случае получения травмы или потери трудоспособности, а также материальную помощь семье погибшего сотрудника или погибшего члена семьи. Сотрудники, работающие в опасных условиях, например водители, которые везут благотворительную продукцию в горячие точки, получают более 100% месячного оклада, а порой и двойной оклад.

100% оплаты получают наши коллеги, которые готовы работать в полном объеме. Порой они выполняют не только свою привычную работу, но и новые задачи, которые появились во время войны. Например, у нас есть руководители отделов, которые сейчас работают водителями или грузят продукцию для магазинов и благотворительной помощи. За сотрудниками, которые находятся в горячих точках и не могут работать, также сохраняется полная заработная плата. И мы делаем все возможное, чтобы помочь им с эвакуацией.

Есть работники, которые переехали в более безопасные места и мы оказали им полную поддержку - помощь во время эвакуации и адаптации в первое время. Если после этого периода сотрудники не готовы продолжать работу или для них нет рабочих задач, мы оставляем за ними рабочие места, однако оплата труда для них осуществляться не будет.

К сожалению, война остановила многие важные процессы и события. Люди, которые были вовлечены в них раньше, сейчас не имеют возможности выполнять свои обязанности на полную. Работники, привлеченные к работе лишь частично, получают 50% оклада. Те, для кого пока нет работы, но она появится в перспективе одной-двух недель, получают оплату в размере 25% должностного оклада, но не менее 6,5 тысячи грн в месяц", - рассказали в МХП.

Новый подход к оплате труда динамичен, поясняют в компании. Поэтому как только для кого-то из работников появится работа или ее станет больше, компания пересмотрит размер заработной платы.

Чтобы дать возможность сотрудникам с частичной загрузкой увеличить объем занятости, в МХП создали новый инструмент - "Ready2Work". Он будет аккумулировать задачи различных подразделений и с его помощью каждый по желанию сможет приобщиться к работе, которая в мирное время выполнялась коллегами из других отделов.

"Справедливость - главный принцип такого подхода к оплате труда. Мы максимально способствуем тем, кто работает и заботимся о тех, кто находится в опасной ситуации.

Такой подход дает нам возможность сохранить на максимальном уровне деятельность предприятий, поддержать наш вклад в экономику страны и приумножить его после победы. Наш подход дает возможность каждому проявить себя в полной мере, и быть полезным своему государству тогда, когда это особенно необходимо. Верим в ВСУ! Работаем на Победу", - подытожили в компании.

Справка

МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").