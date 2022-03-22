МХП змінив підхід до оплати праці: кошти отримують активні співробітники, які захищають і годують країну

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«Підприємства МХП працюють з першого дня війни. Ми розуміємо, що від нашої роботи і від залученості кожного співробітника залежить наша головна задача - забезпечити їжею кожного українця», - наголошують в компанії.

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Бізнеси сьогодні повинні відновлювати роботу і ставати активними учасниками економічних процесів, впевнені в МХП, а для цього необхідно, щоб кожен співробітник був залученим і корисним - своїй компанії, економіці і своїй країні.

«Зараз - час дій. Кожен українець повинен брати участь у відновленні економіки нашої країни», - підкреслюють в компанії.

Пріоритети МХП сьогодні - максимальна підтримка роботи підприємств, активна участь у роботі економіки України та забезпечення українців продуктами харчування (зокрема надання благодійної продукції тим, хто цього потребує найбільше), повідомляє пресслужба.

З початку бойових дій МХП виплачував всім співробітникам холдингу заробітну плату в повному обсязі. Але з середини березня компанія змінила підхід до оплати праці. Головний принцип, за яким тепер діють в МХП - справедлива оплата роботи для тих, хто продовжує працювати і відновлювати Україну, і підтримка тих колег, які не можуть працювати, оскільки перебувають в гарячих точках.

«Співробітники МХП, які захищають країну у складі ЗСУ та ТерОборони (сьогодні їх більше ніж 1000), отримують зарплату у повному обсязі. Окрім того, ми передбачили виплати співробітникам на лікування та реабілітацію у випадку отримання травми чи втрати працездатності, а також матеріальну допомогу сім'ї загиблого співробітника чи загиблого члена родини. Співробітники, які працюють в небезпечних умовах, наприклад водії, які везуть благодійну продукцію в гарячі точки, отримують більше 100% місячного окладу, а часом і подвійний оклад.

100% оплати отримують наші колеги, які готові працювати в повному обсязі. Часом вони виконують не тільки свою звичну роботу, а й нові задачі, які з’явилися під час війни. Наприклад, у нас є керівники відділів, які зараз працюють водіями чи вантажать продукцію для магазинів та благодійної допомоги. За співробітниками, які знаходяться в гарячих точках і не можуть працювати, також зберігається повна заробітна плата. І ми робимо все можливе, щоб допомогти їм з евакуацією.

Є працівники, які переїхали в більш безпечні місця і ми надали їм повну підтримку - допомога під час евакуації і адаптації у перший час. Якщо після цього періоду співробітники не готові продовжувати роботу чи для них немає робочих задач, ми залишаємо за ними робочі місця, проте оплата праці для них здійснюватися не буде.

На жаль, війна зупинила багато важливих процесів і проєктів. Люди, які були залучені в них раніше, зараз не мають змоги виконувати свої обов'язки на повну. Працівники, залучені до роботи лише частково, отримують 50% окладу. Ті, для кого поки немає роботи, але вона з’явиться в перспективі одного-двох тижнів, отримують оплату в розмірі 25% посадового окладу, але не менше 6,5 тисяч грн на місяць», - розповіли в МХП.

Новий підхід до оплати праці динамічний, пояснюють в компанії. Тож щойно для когось із працівників з'явиться робота або її стане більше, компанія перегляне розмір заробітної плати.

Щоб дати можливість співробітникам із частковим завантаженням збільшити обсяг зайнятості, в МХП створили новий інструмент – «Ready2Work». Він акумулюватиме задачі різних підрозділів і за його допомогою кожен за бажанням зможе долучитися до роботи, яка в мирний час виконувалася колегами з інших відділів.

«Справедливість - головний принцип такого підходу до оплати праці. Ми максимально сприяємо тим, хто працює і піклуємося про тих, хто знаходиться в небезпечній ситуації.

Такий підхід дає нам можливість зберегти на максимальному рівні діяльність підприємств, підтримати наш внесок в економіку країни і примножити його після перемоги. Наш підхід дає можливість кожному проявити себе повною мірою, і бути корисним своїй державі тоді, коли це особливо необхідно. Віримо в ЗСУ! Працюємо на Перемогу», - підсумували в компанії.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").