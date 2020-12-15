МХП откроет R&D-центр при Национальном университете пищевых технологий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Трансформация МХП имеет целью не только выпуск новых инновационных продуктов, но и новые подходы к ведению бизнеса и партнерства для создания бизнес-экосистемы. Экосистемы, в которой эффективно взаимодействуют большой и малый бизнес, наука и талантливые специалисты. Об этом заявил директор Департамента инноваций МХП Николай Такзей, передает УНН.
По его словам, в рамках создания такой экосистемы МХП откроет R&D-центр (центр исследований и развития) при Национальном университете пищевых технологий.
"Это будет современная кухня-лаборатория, на базе которой студенты, молодые ученые и преподаватели смогут экспериментировать над процессом приготовления кулинарных продуктов с помощью современного оборудования, а также создавать первые прототипы новых шедевров. R&D-кухня будет разделена на холодный цех для обработки сырья и зал для приготовления и презентации кулинарных продуктов. Кроме того, помещение предусматривает возможность проведения семинаров, мастер-классов, воркшопов. Также мы планируем приглашать ведущих украинских и иностранных специалистов, которые будут делиться опытом и инновационными подходами со студентами и преподавательским составом университета", - отметил Николай Такзей.
МХП планирует инвестировать более 4 млн грн в этот проект, лаборатория откроет свои двери уже в первые месяцы 2021 года.
"Я лично убежден, что синергия науки и бизнеса всегда дает высокий результат. R&D-центр - это инвестиция МХП в новые знания, решения и, вполне вероятно, в прорывные инновации. Чем выше качество исследования, тем выше и качество готовой продукции. МХП инвестирует в науку и инновации, но главное - в создание продуктов, несущих истинную ценность нашим клиентам и партнерам", - добавил Николай Такзей.