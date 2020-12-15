МХП відкриє R&D-центр при Національному університеті харчових технологій

За його словами, у межах створення такої екосистеми МХП відкриє R&D-центр (центр досліджень та розвитку) при Національному університеті харчових технологій.

“Це буде сучасна кухня-лабораторія, на базі якої студенти, молоді науковці та викладачі зможуть експериментувати над процесом приготування кулінарних продуктів за допомогою сучасного обладнання, а також створювати перші прототипи нових шедеврів. R&D-кухня буде розділена на холодний цех для обробки сировини та залу для приготування та презентації кулінарних продуктів. Окрім того, приміщення передбачає можливість проведення семінарів, майстер-класів, воркшопів. Також ми плануємо запрошувати провідних українських та іноземних спеціалістів, які будуть ділитися досвідом та інноваційними підходами зі студентами та викладацьким складом університету”, — зазначив Микола Такзей.

МХП планує інвестувати понад 4 млн грн у цей проект, лабораторія відкриє свої двері вже у перші місяці 2021 року.

“Я особисто переконаний, що синергія науки та бізнесу завжди дає високий результат. R&D-центр — це інвестиція МХП у нові знання, рішення і, цілком ймовірно, у проривні інновації. Чим вище є якість дослідження, тим вище і якість готової продукції. МХП інвестує в науку та інновації, але головне — у створення продуктів, що несуть справжню цінність нашим клієнтам та партнерам”, — додав Микола Такзей.