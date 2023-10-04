МХП - среди финалистов международной премии Business Culture Awards

ukru
Эксклюзив
06:36 • 59983 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 104910 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 133060 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 166927 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130229 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123351 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 161798 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116585 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123041 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130662 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 66050 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 110773 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 66830 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 103940 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 45239 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 133065 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 166932 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120104 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127077 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 161802 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 45239 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146363 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153806 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158126 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156072 просмотра
Актуальное
МХП - среди финалистов международной премии Business Culture Awards

МХП - среди финалистов международной премии Business Culture Awards

Киев • УНН

 • 821055 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. МХП — единственная украинская компания, ставшая финалистом престижной международной премии Business Culture Awards 2023, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Так, в категории “Лучшая программа корпоративной социальной ответственности” жюри отметило проект “МХП Поряд” – индивидуальную программу поддержки мобилизованных сотрудников и тех, кто возвращается с фронта.

Business Culture Awards – это международная награда, которая оценивает вклад организаций в создание и поддержание высокоэффективной корпоративной культуры. Судейское жюри, в составе которого более 50 мировых HR и бизнес-лидеров, отметили компании, которые заботятся о своих сотрудниках, их карьерном развитии, психическом здоровье и физическом благополучии.

Именно эти ценности легли в основу программы “МХП Поряд”, которая направлена на мобилизованных сотрудников, ветеранов и их семьи. Главная цель программы – всесторонняя помощь им для успешной реинтеграции в общество: предоставление комплексной поддержки в физической, психологической реабилитации и профессиональной адаптации, помощь в развитии социальных связей и общественного влияния.

Сейчас в МХП трудоустроено 167 ветеранов, более 2300 сотрудников мобилизованы в ряды ВСУ. Программа "МХП Поряд" включает создание индивидуальных планов адаптации для каждого ветерана, периодом от 6 до 18 месяцев. Она обеспечивает юридическую поддержку мобилизованным для решения вопросов льгот и документов, предоставляет возможности для физической и психологической реабилитации и помогает в поиске новых профессиональных возможностей в компании.

“Реинтеграция ветеранов — это общая задача, объединяющая семьи, бизнес, общество и государство. Важно совместно работать для успешной адаптации ветеранов к гражданской жизни и их активного участия в общественных процессах. Мы хотим, чтобы каждый мобилизованный сотрудник и ветеран чувствовали наше уважение и благодарность за их службу. Мы ждем возвращения наших героев, чтобы вместе строить будущее Украины.”, – отмечает заместитель председателя правления МХП Андрей Булах.

Премия Business Culture Awards, основанная в 2016 году, является важным мероприятием для компаний, которые заботятся о своих сотрудниках и корпоративной культуре. Участие открыто для организаций со всего мира. Победители премии Business Culture Awards 2023 будут объявлены на мероприятии награждения 15 ноября.

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Аппетитная», «Легко!», «Бащинский», Skott Smeat, LaStrava, РябЧик и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча»

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы