МХП - среди финалистов международной премии Business Culture Awards
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. МХП — единственная украинская компания, ставшая финалистом престижной международной премии Business Culture Awards 2023, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Так, в категории “Лучшая программа корпоративной социальной ответственности” жюри отметило проект “МХП Поряд” – индивидуальную программу поддержки мобилизованных сотрудников и тех, кто возвращается с фронта.
Business Culture Awards – это международная награда, которая оценивает вклад организаций в создание и поддержание высокоэффективной корпоративной культуры. Судейское жюри, в составе которого более 50 мировых HR и бизнес-лидеров, отметили компании, которые заботятся о своих сотрудниках, их карьерном развитии, психическом здоровье и физическом благополучии.
Именно эти ценности легли в основу программы “МХП Поряд”, которая направлена на мобилизованных сотрудников, ветеранов и их семьи. Главная цель программы – всесторонняя помощь им для успешной реинтеграции в общество: предоставление комплексной поддержки в физической, психологической реабилитации и профессиональной адаптации, помощь в развитии социальных связей и общественного влияния.
Сейчас в МХП трудоустроено 167 ветеранов, более 2300 сотрудников мобилизованы в ряды ВСУ. Программа "МХП Поряд" включает создание индивидуальных планов адаптации для каждого ветерана, периодом от 6 до 18 месяцев. Она обеспечивает юридическую поддержку мобилизованным для решения вопросов льгот и документов, предоставляет возможности для физической и психологической реабилитации и помогает в поиске новых профессиональных возможностей в компании.
“Реинтеграция ветеранов — это общая задача, объединяющая семьи, бизнес, общество и государство. Важно совместно работать для успешной адаптации ветеранов к гражданской жизни и их активного участия в общественных процессах. Мы хотим, чтобы каждый мобилизованный сотрудник и ветеран чувствовали наше уважение и благодарность за их службу. Мы ждем возвращения наших героев, чтобы вместе строить будущее Украины.”, – отмечает заместитель председателя правления МХП Андрей Булах.
Премия Business Culture Awards, основанная в 2016 году, является важным мероприятием для компаний, которые заботятся о своих сотрудниках и корпоративной культуре. Участие открыто для организаций со всего мира. Победители премии Business Culture Awards 2023 будут объявлены на мероприятии награждения 15 ноября.
Справка
МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Аппетитная», «Легко!», «Бащинский», Skott Smeat, LaStrava, РябЧик и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча»