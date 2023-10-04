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МХП - серед фіналістів міжнародної премії Business Culture Awards

МХП - серед фіналістів міжнародної премії Business Culture Awards

Київ • УНН

 • 821057 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. МХП — єдина українська компанія, що стала фіналістом престижної міжнародної премії Business Culture Awards 2023, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

Так, у категорії “Найкраща програма корпоративної соціальної відповідальності” журі відзначило проєкт “МХП Поряд” – індивідуальну програму підтримки мобілізованих співробітників і тих, хто повертається з фронту.

Business Culture Awards – це міжнародна нагорода, яка оцінює внесок організацій у створення та підтримку високоефективної корпоративної культури. Суддівське журі, у складі якого понад 50 світових HR та бізнес-лідерів, відзначили компанії, які піклуються про своїх співробітників, їх кар’єрний розвиток, психічне здоров’я та фізичне благополуччя.

Саме ці цінності лягли в основу програми “МХП Поряд”, яка спрямована на мобілізованих співробітників, ветеранів та їхні сім'ї. Головна мета програми – всебічна допомога їм для успішної реінтеграції в суспільство: надання комплексної підтримки у фізичній, психологічній реабілітації та професійній адаптації, допомога у розвитку соціальних зв’язків та суспільного впливу.

Наразі в МХП працевлаштовано 167 ветеранів, понад 2300 співробітників мобілізовані до лав ЗСУ. Програма "МХП Поряд" включає створення індивідуальних планів адаптації для кожного ветерана, періодом від 6 до 18 місяців. Вона забезпечує юридичну підтримку мобілізованим для вирішення питань пільг та документів, надає можливості для фізичної та психологічної реабілітації та допомагає в пошуку нових професійних можливостей в компанії.

“Реінтеграція ветеранів — це спільне завдання, що об'єднує родини, бізнес, громаду та державу. Важливо спільно працювати задля успішної адаптації ветеранів до цивільного життя та їхньої активної участі у суспільних процесах. Ми прагнемо, щоб кожен мобілізований співробітник і ветеран відчували нашу повагу та вдячність за їхню службу. Ми чекаємо повернення наших героїв, щоб разом будувати майбутнє України.”, – зазначає заступник голови правління МХП Андрій Булах.

Премія Business Culture Awards, заснована у 2016 році, є важливим заходом для компаній, які піклуються про своїх співробітників та корпоративну культуру. Участь відкрита для організацій з усього світу. Переможці премії Business Culture Awards 2023 будуть оголошені на заході нагородження 15 листопада.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча»

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