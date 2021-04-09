МХП подпишет с общинами Украины 100 меморандумов о поддержке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сто меморандумов о сотрудничестве и партнерстве подпишет Благотворительный фонд "МХП - Громаді" с органами местного самоуправления общин, на территориях которых работают предприятия агрохолдинга МХП. Речь идет об общинах, объединяющих более 600 населенных пунктов в 14 областях Украины, сообщает пресс-служба, передает УНН.
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"Вместе с органами местного самоуправления мы декларируем нашу общую цель - сотрудничать в вопросах развития сельских общин и малых городов на территории присутствия предприятий МХП.
Мы хотим, чтобы общины были инициативными, креативными и, что очень важно, самостоятельными в решении локальных проблем. Для этого в рамках своих финансовых возможностей фонд готов поддерживать совместные проекты, программы, общественные инициативы и акции, направленные на развитие человеческого капитала, общественного здоровья, развитие способности общин, а также сохранения и восстановления окружающей среды", - рассказала директор Благотворительного фонда "МХП - Громаді" Татьяна Волочай
Детали
Она отметила, что развитие партнерских отношений должно положительно повлиять на жизнь более четверти миллиона человек, проживающих в этих общинах.
Кроме аспектов сотрудничества и партнерства ради развития общин подписанты декларируют в меморандуме ценности, которыми руководствуются в своей деятельности: справедливость, общественное благо, всестороннее развитие человека, уважение к каждой человеческой личности и солидарность.
Первые меморандумы о сотрудничестве и партнерстве уже подписаны с Ладыжинской, Тростянецкой, Тульчинской, Гайсинской, Немировский, Кунковской и Черновицкой общинами, Винницкой области. Следовательно, они уже могут подавать на рассмотрение Благотворительного фонда свои программы и проекты, которые будут охватывать различные аспекты жизнедеятельности общин.
Главные условия - соответствие целям меморандума и софинансирования.
Завершить подписание меморандумов с общинами в фонде планируют до конца апреля. Больше всего их будет в Винницкой и Черкасской областях. Также будут охвачены определенные общины Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областей.