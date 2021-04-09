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МХП підпише з громадами України 100 меморандумів про підтримку

Київ • УНН

 • 32272 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сто меморандумів про співпрацю та партнерство підпише Благодійний фонд "МХП – Громаді" з органами місцевого самоврядування громад, на територіях яких працюють підприємства агрохолдингу МХП. Йдеться про громади, що об’єднують понад 600 населених пунктів у 14 областях України, повідомляє пресслужба, передає УНН.

Цитата:

"Разом з органами місцевого самоврядування ми декларуємо нашу спільну мету – співпрацювати у питаннях розвитку сільських громад та малих міст на території присутності підприємств МХП.

Ми прагнемо, щоб громади були ініціативними, креативними і, що дуже важливо, самозарадними у вирішенні локальних проблем. Для цього у межах своїх фінансових можливостей фонд готовий підтримувати спільні проєкти, програми, громадські ініціативи та акції, що спрямовані на розвиток людського капіталу, підтримку громадського здоров’я, розвиток спроможності громад, а також збереження та відновлення довкілля", - розповіла директорка Благодійного фонду "МХП – Громаді" Тетяна Волочай

Деталі

Вона відзначила, що розвиток партнерських відносин має позитивно вплинути на життя більш як чверті мільйона осіб, які проживають у цих громадах.

Крім аспектів співпраці та партнерства заради розвитку громад підписанти декларують у меморандумі цінності, якими керуються у своїй діяльності: справедливість, суспільне благо, всебічний розвиток людини, повага до кожної людської особистості та солідарність.

Перші меморандуми про співпрацю та партнерство вже підписані з Ладижинською, Тростянецькою, Тульчинською, Гайсинською, Немирівською, Кунківською та Чернівецькою громадами, що на Вінниччині. Відтак, вони вже можуть подавати на розгляд Благодійного фонду свої програми та проєкти, які охоплюватимуть різні аспекти життєдіяльності громад.

Головні умови — відповідність меті меморандуму та співфінансування.

Завершити підписання меморандумів з громадами у фонді планують до кінця квітня. Найбільше їх буде на Вінниччині та Черкащині. Також будуть охоплені певні громади Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей.

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