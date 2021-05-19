МХП Косюка удерживает стабильные объемы экспорта курятины

Цифры

За год экспорт МХП вырос на 0,2%. В I квартале 2021 года компания поставила за рубеж 82,2 тыс. тонн курятины, тогда как в I квартале 2020 года - 82 тыс. тонн.

Экспортная выручка компании составила 217 млн долларов, что составляет 49% от общей выручки против 237 млн долларов в I квартале 2020 года.

Чистый доход составил 1 млн долларов против убытка в 174 млн долларов в I квартале 2020 года.

Прогноз МХП

"Мы ожидаем тенденции к улучшению, которые более благоприятно скажутся на нашем бизнесе в ближайшие несколько месяцев. В сегменте птицеводства ожидается, что себестоимость производства останется умеренной, в то время как во втором квартале цены продолжат расти как на внутреннем, так и на международном рынках и, как ожидается, останутся высокими до конца года.

Несмотря на необычную волатильность цен на зерно в последнее время, цены существенно росли со второго полугодия 2020 года, и в настоящее время ожидается, что эта тенденция к росту сохранится. К настоящему времени условия роста были обнадеживающими, поэтому, если не повторятся неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались летом 2020 года, урожайность сельскохозяйственных культур может вернуться, по крайней мере, до исторических норм.

В общем, пока еще слишком рано говорить о прогнозе, результаты которого будут достигнуты до конца года. Однако, мы смотрим на прогноз оптимистично и таким образом планируем реализовать наши текущие ожидания на 2021 год", - отметили в МХП.

Справка УНН

МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.