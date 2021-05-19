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МХП Косюка утримує стабільні обсяги експорту курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка зміг утримати і дещо наростити обсяги експорту курятини. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за І квартал 2021 року, передає УНН.

МХП Косюка утримує стабільні обсяги експорту курятини

Цифри

За рік експорт МХП виріс на 0,2%. У I кварталі 2021 року компанія поставила за кордон 82,2 тис. тонн курятини, тоді як в I кварталі 2020 року - 82 тис. тонн.

Експортна виручка компанії склала 217 млн доларів, що становить 49% від загальної виручки проти 237 млн доларів у I кварталі 2020 року.

Чистий дохід склав 1 млн доларів проти збитку у 174 млн доларів у І кварталі 2020 року.

Прогноз МХП

"Ми очікуємо тенденції до поліпшення, які більш сприятливо позначаться на нашому бізнесі в найближчі кілька місяців. У сегменті птахівництва очікується, собівартість виробництва залишиться помірною, в той час як у другому кварталі ціни продовжать рости як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках і, як очікується, залишаться високими до кінця року.

Не дивлячись на незвичайну волатильність цін на зерно останнім часом, ціни істотно зростали з другого півріччя 2020 року, і в даний час очікується, що ця тенденція до зростання збережеться. До теперішнього часу умови зростання були обнадійливими, тож, якщо не повторяться несприятливі погодні умови, що спостерігалися влітку 2020 року, врожайність сільськогосподарських культур може повернутися, принаймні, до історичних норм.

Загалом, поки ще занадто рано говорити про прогноз, результати якого будуть досягнуті до кінця року. Однак, ми дивимось на прогноз оптимістично і таким чином плануємо реалізувати наші поточні очікування на 2021 рік", - наголосили в МХП.

Довідка УНН

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

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