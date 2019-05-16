МХП Косюка анонсировал выдачу денег жителям сел

Конкурс проводится четвертый год подряд. В этом году проект охватит 8 областей Украины - Киевская, Черкасская, Винницкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Львовская.

"Мы планируем выдать 5 млн грн - это по 50 тыс. грн каждому грантеру. В целом у нас будет 100 грантеров. Понимаем, что 50 тыс. грн - это недостаточно большие средства, но считаем, что это - неплохой старт.

Кстати, в первый год запуска проекта - в 2016 году, общая сумма грантовых средств составляла всего 400 тыс. грн", - рассказала руководитель отдела корпоративной социальной ответственности компании "Мироновский хлебопродукт" Виктория Нагирняк.

В этом году у конкурса есть "изюминка".

"МХП сделает ставку на нестандартность и инновационность. В конкурсе победят те заявители, которые хотят строить социально-ответственный бизнес, целью которого является не только заработок, но и развитие благосостояния общества, где такие бизнесмены живут", - рассказала Нагирняк.

Цель конкурса - решить ряд проблем украинского села. Среди них - финансовая поддержка инициативных селян, где реализуется проект, а также борьба с трудовой миграцией.

"В Украине живет много людей, которые хотят работать здесь, но, за неимением работы, вынуждены ехать за границу. Мы готовы помочь таким людям остаться в Украине.

И видимо, уже помогли. Опыт прошлых лет познакомил нас со многими интересными и нестандартными проектам, как к примеру - выращивание трюфеля, улиток, сыроварение. У нас очень много девочек, которые подаются на участие в конкурсе с целью открыть маникюрное дело, парикмахерскую", - уточнила Нагирняк.

За рубежом практика поддержки инициативных проектов действует давно и на постоянной основе. Ее проводят, в частности, такие технологические гиганты, как "Facebook", "Google", "Amazon".

"Эти компании порождают аналогичные процессы, они являются донорами значительных количеств проектов, создают предпринимательскую активность. Они поняли давно, что для того, чтобы достигать лучших экономических результатов, увеличивать собственные доходы, создавать новые продукты, отрасли индустрии в экономике - надо порождать предпринимательскую активность. Приятно, что в Украине действует компания, которая это также понимает", - говорит руководитель проектов ОО "Центр общественной экспертизы" (Киев) Роман Михайлов.

Участники конкурса должны представить свои проекты в виде бизнес-плана, до 30 июня 2019 года - организаторам конкурса в своем регионе. Предварительно нужно подать заявку и получить приглашение на презентацию проекта в своем регионе, пройти семинар и получить консультацию по подготовке бизнес-плана.