МХП Косюка анонсував видачу грошей жителям сіл

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Сьогодні, 16 травня, компанія “Миронівський хлібопродукт” оголосила про старт конкурсу мікрогрантових проектів для розвитку сільських громад “Село: кроки до розвитку”, передає УНН.

Конкурс проводиться четвертий рік поспіль. Цього року проект охопить 8 областей України - Київська, Черкаська, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська.

"Ми плануємо видати 5 млн грн - це по 50 тис. грн кожному грантеру. Загалом у нас буде 100 грантерів. Розуміємо, що 50 тис. грн - це не досить великі кошти, але вважаємо, що це - непоганий старт.

До речі, у перший рік запуску проекту - у 2016 році, загальна сума грантових коштів складала всього 400 тис. грн", - розповіла керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності компанії "Миронівський хлібопродукт" Вікторія Нагірняк.

Цьогорічний конкурс має “родзинку”.

"МХП зробить ставку на нестандартність та інноваційність. У конкурсі переможуть ті заявники, які хочуть будувати соціально-відповідальний бізнес, метою якого є не лише заробіток, а й розвиток добробуту громади, де такі бізнесмени живуть", - розповіла Нагірняк.

Мета конкурсу - вирішити низку проблем українського села. Серед них - фінансова підтримка ініціативних селян, де реалізовується проект, а також боротьба із трудовою міграцією.

"В Україні живе багато людей, які хочуть працювати тут, але, через брак роботи, змушені їхати за кордон. Ми готові допомогти таким людям лишитися в Україні.

І мабуть, вже допомогли. Досвід минулих років познайомив нас із багатьма цікавими і нестандартними проектами, як до прикладу - вирощення трюфелю, равликів, сироваріння. У нас є дуже багато дівчаток, які подаються на участь у конкурсі з ціллю відкрити манікюрну справу, перукарню", - уточнила Нагірняк.

За кордоном практика підтримки ініціативних проектів діє давно й на постійній основі. Її провадять, зокрема, такі технологічні гіганти, як "Facebook", "Google", "Amazon".

"Ці компанії породжують аналогічні процеси, вони є донорами чималих кількостей проектів, що створюють підприємницьку активність. Вони зрозуміли давно, що для того, аби досягати кращих економічних результатів, збільшувати власні прибутки, створювати нові продукти, галузі індустрії в економіці - треба породжувати підприємницьку активність. Приємно, що в Україні діє компанія, яка це також розуміє", - каже керівник проектів ГО "Центр громадської експертизи" (Київ) Роман Михайлов.

Учасники конкурсу повинні подати свої проекти, у вигляді бізнес-плану, до 30 червня 2019 року - організаторам конкурсу в своєму регіоні. Попередньо потрібно подати заявку та отримати запрошення на презентацію проекту в своєму регіоні, пройти семінар та отримати консультацію з підготовки бізнес-плану.

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