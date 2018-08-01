Международный кубок чемпионов: "Барселона" в результативной игре уступила "Роме"

На 6 минуте Рафинья обыгрался с Эль-Хаддади в стеночку и вогнал мяч в сетку ворот "волков". До перерыва представитель Серии А выровнял положение благодаря прорыву по правой бровке Джастина Клюйверта и его прострелу отличиться сумел Эль-Шаарави.

Новичок каталонцев Малком с метра до ворот замкнул прострел низом от Баллу в дебюте второй половины - 2:1. Однако в заключительные 15 минут баталии ситуация на поле изменилась кардинально.

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На 78 минуте в борьбе Перотти с защитниками "блаугранос" мяч отскочил к Флоренци, который и записал на свой счет гол. Впоследствии Кристанте ворвался в штрафную зону и нанес удар низом - кипер среагировал на него, но "кожаный снаряд" долетел до сетки. Точку поставил Перотти, который отличился с пенальти - 4:2 в пользу итальянцев.

Заметим, что после двух поединков "Рома" с 3-мя пунктами находится на 8-й строчке турнирной таблицы, а "Барселона" имеет 2 балла и только 14 место. В заключительном туре "Рома" сойдется с "Реалом", а "Барселона" будет противостоять "Милану".