Міжнародний кубок чемпіонів: "Барселона" в результативній грі поступилася "Ромі"

На 6 хвилині Рафінья обігрався з Ель-Хаддаді в стіночку та увігнав м'яч у сітку воріт "вовків". До перерви представник Серії А вирівняв становище завдяки прориву по правій бровці Джастіна Клюйверта та його прострілу відзначитися зумів Ель-Шаараві.

Новачок каталонців Малком з метру до воріт замкнув простріл низом від Баллу в дебюті другої половини – 2:1. Проте в заключні 15 хвилин баталії ситуація на полі змінилася кардинально.

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На 78 хвилині у боротьбі Перотті із оборонцями "блаугранос" м'яч відскочив до Флоренці, який і записав на свій рахунок гол. Згодом Крістанте увірвався до штрафної зони та завдав удару низом – кіпер зреагував на нього, але "шкіряний снаряд долетів до сітки. Крапку поставив Перотті, який відзначився з пенальті – 4:2 на користь італійців.

Зауважимо, що після двох поєдинків "Рома" з 3-ма пунктами знаходиться на 8-му рядку турнірної таблиці, а "Барселона" має 2 бали і тільки 14 місце. У заключному турі "Рома" зійдеться з "Реалом", а "Барселона" протистоятиме "Мілану".