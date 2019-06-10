Международный фестиваль детского кино "Чилдрен Кинофест" в Киеве объявил победителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Украине завершился 6-й фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Гостями бесплатных показов стали почти 50 000 зрителей в 24 городах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Уже второй год подряд Гран-при получает украинская лента - в этом году победителем по итогам зрительского голосования стала анимационная приключенческая лента "Похищенная принцесса" Олега Маламуж.
В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Лесная школа" Анны Зусмановской из Кривого Рога.
9 июня на церемонии закрытия фестиваля в столичном кинотеатре "Киевская Русь" были объявлены победители международного конкурса.
Фаворит зрительского жюри, "Похищенная принцесса" о временах Киевской Руси, набрала 4,79 баллов из 5.
Второе место занял эстонский фильм "Лес призрачной совы" с 4,75 баллами.
Третье место досталось ленте производства Великобритании "Зоопарк", которая выйдет в украинский прокат 11 июля. Она получила 4,64 балла.
Традиционно фильм-победитель был определен путем прямого голосования зрителей - на входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого оценивал увиденную картину.
Напомним, в Каннах состоялся международный кинофестиваль.