Международный фестиваль детского кино "Чилдрен Кинофест" в Киеве объявил победителей

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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 22777 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107787 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105888 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129380 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129959 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Международный фестиваль детского кино "Чилдрен Кинофест" в Киеве объявил победителей

Международный фестиваль детского кино "Чилдрен Кинофест" в Киеве объявил победителей

Киев  •  УНН

 • 14384 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Украине завершился 6-й фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Гостями бесплатных показов стали почти 50 000 зрителей в 24 городах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Уже второй год подряд Гран-при получает украинская лента - в этом году победителем по итогам зрительского голосования стала анимационная приключенческая лента "Похищенная принцесса" Олега Маламуж.

В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Лесная школа" Анны Зусмановской из Кривого Рога.

9 июня на церемонии закрытия фестиваля в столичном кинотеатре "Киевская Русь" были объявлены победители международного конкурса.

Фаворит зрительского жюри, "Похищенная принцесса" о временах Киевской Руси, набрала 4,79 баллов из 5.

Второе место занял эстонский фильм "Лес призрачной совы" с 4,75 баллами.

Третье место досталось ленте производства Великобритании "Зоопарк", которая выйдет в украинский прокат 11 июля. Она получила 4,64 балла.

Традиционно фильм-победитель был определен путем прямого голосования зрителей - на входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого оценивал увиденную картину.

Напомним, в Каннах состоялся международный кинофестиваль.

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