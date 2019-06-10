Міжнародний фестиваль дитячого кіно "Чілдрен Кінофест" у Києві оголосив переможців

КИЇВ. 10 червня. УНН. В Україні завершився 6-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест". Гостями безкоштовних показів стали майже 50 тисяч глядачів у 24 містах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу фестивалю.