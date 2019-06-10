Міжнародний фестиваль дитячого кіно "Чілдрен Кінофест" у Києві оголосив переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Україні завершився 6-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест". Гостями безкоштовних показів стали майже 50 тисяч глядачів у 24 містах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу фестивалю.
Вже другий рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка – цього року переможцем за підсумками глядацького голосування стала анімаційна пригодницька стрічка "Викрадена принцеса" Олега Маламужа.
У конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращою роботою визнано "Лісову школу" Анни Зусмановської з Кривого Рогу.
9 червня на церемонії закриття фестивалю у столичному кінотеатрі "Київська Русь" було оголошено переможців міжнародного конкурсу.
Фаворит глядацького журі, "Викрадена принцеса" про часи Київської Русі, набрала 4,79 балів з 5.
Друге місце посів естонський фільм "Ліс примарної сови" з 4,75 балами.
Третє місце дісталося стрічці виробництва Великої Британії "Зоопарк", яка вийде в український прокат 11 липня. Вона отримала 4,64 бали.
Традиційно фільм-переможець був визначений шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримував бюлетень, за допомогою якого оцінював побачену картину.
Нагадаємо, у Каннах відбувся міжнародний кінофестиваль.