У Каннах стартує 72-й кінофестиваль

“На глядачів чекає зустріч з сучасним кіномистецтвом у всьому його розмаїтті, — відзначили в переддень відкриття в прес-службі. — Шість десятків картин, які увійшли в різні розділи програми, обрані з майже двох тисяч фільмів, представлених кінематографістами в відбірковий комітет”.

“Фестиваль в Канні — це унікальний трамплін для артистів, які сподіваються стати відомими світу”, — заявила журналістам напередодні відкриття акторка Пенелопа Крус. Таку думку поділяє і історик кіно Ерік Гаранд, який керував впродовж ряду років Національним центром кінематографії та мультиплікації Франції. “Золота пальмова гілка” Каннського фестивалю — це заповітна чаша Грааля для кожного кінематографіста“, — переконаний він.

У 2019 генеральний директор конкурсу Тьєррі Фремо зробив ставку на відомі імена. Так, право відкрити фестиваль надано фільму “Мертві не вмирають” (The Dead Don “t Die) — новій роботі Джима Джармуша, лауреата чотирьох канських оглядів. Серед нагород американського режисера немає поки “Золотої пальмової гілки”. Але в його колекцію трофеїв входить премія “За краще творче досягнення”, якої удостоєний в 1989 році фільм “Таємничий поїзд” (Mystery Train) — своєрідне авторська присвяту королеві рок-н-ролу Елвісу Преслі.

Чималі сподівання викликає і новий фільм іншого лауреата Каннського фестивалю, іспанського метра Педро Альмодовара. Премії на Лазурному березі він отримував двічі — за кращу режисуру (1999) і кращий сценарій (2006). В основний конкурс увійшла його остання стрічка “Біль і слава” (Dolor y gloria). Вона розповідає історію кінорежисера, роздумуючи на схилі творчого шляху про життя і мистецтво. Глядачі побачать в цій картині Антоніо Бандераса та Пенелопу Крус.

В останній момент до програми була включена нова картина Квентіна Тарантіно “Одного разу в Голлівуді” (Once upon in time in Hollywood). “Квентін — один з частих учасників нашого фестивалю, і ми завжди з інтересом чекаємо його нових робіт”, — дипломатично відповів на всі питання Тьєррі Фремо. Картина Тарантіно в цей час перебувала ще на монтажному столі, але режисер доклав усіх зусиль, щоб завершити роботу до відкриття Каннського конкурсу. Кінострічка, в якій зайняті Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо, оповідає про долю зірки телебачення та його дублера. Дія фільму відбувається в Лос-Анджелесі в 1969 році.

Варто додати, що Україну у Каннах представлять два фільми.