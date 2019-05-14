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7 марта, 19:45 • 53278 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80377 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96505 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101476 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124932 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112148 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138144 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130174 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

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В Каннах стартует 72-й кинофестиваль

В Каннах стартует 72-й кинофестиваль

Киев  •  УНН

 • 14002 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Звезды и дебютанты мирового кино поднимутся во вторник по лестнице главного дворца фестивальной столицы Лазурного берега. Здесь в 72-й раз в истории откроется международный Каннский кинофестиваль, который должен назвать лучшие работы года, пишет УНН.

“Зрителей ждет встреча с современным киноискусством во всем его разнообразии, — отметили в канун открытия в пресс-службе. — Шесть десятков картин, которые вошли в различные разделы программы, выбраны из почти двух тысяч фильмов, представленных кинематографистами в отборочный комитет”.

“Фестиваль в Канне — это уникальный трамплин для артистов, надеющихся стать известными миру”, — заявила журналистам в канун открытия актриса Пенелопа Крус. Такое мнение разделяет и историк кино Эрик Гарандо, руководивший на протяжении ряда лет Национальным центром кинематографии и мультипликации Франции. “Золотая пальмовая ветвь” Каннского фестиваля — это заветная чаша Грааля для каждого кинематографиста“, — убежден он.

В 2019 году генеральный директор конкурса Тьерри Фремо сделал ставку на известные имена. Так, право открыть фестиваль предоставлено фильму “Мертвые не умирают” (The Dead Don“t Die) — новой работе Джима Джармуша, лауреата четырех каннских смотров. Среди наград американского режиссера нет пока “Золотой пальмовой ветви”. Но в его коллекцию трофеев входит премия “За лучшее творческое достижение”, которой удостоился в 1989 году фильм “Таинственный поезд” (Mystery Train) — своеобразное авторское посвящение королю рок-н-ролла Элвису Пресли.

Немалые ожидания вызывает и новый фильм другого лауреата каннского фестиваля, испанского мэтра Педро Альмодовара. Премии на Лазурном берегу он получал дважды — за лучшую режиссуру (1999) и лучший сценарий (2006). В основной конкурс вошла его последняя лента “Боль и слава” (Dolor y gloria). Она рассказывает историю кинорежиссера, размышляющего на закате творческого пути о жизни и искусстве. Зрители увидят в этой картине Антонио Бандераса и Пенелопу Крус.

В последний момент в программу была включена новая картина Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” (Once upon in time in Hollywood). “Квентин — один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ”, — дипломатично отвечал на все вопросы Тьерри Фремо. Картина Тарантино в это время находилась еще на монтажном столе, но режиссер приложил все усилия, чтобы завершить работу к открытию каннского конкурса. Кинолента, в которой заняты Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, повествует о судьбе звезды телевидения и его дублера. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году.

Стоит добавить, что Украина в Каннах представят два фильма.

Украинские Национальные Новости

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