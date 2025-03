В Каннах стартует 72-й кинофестиваль

“Зрителей ждет встреча с современным киноискусством во всем его разнообразии, — отметили в канун открытия в пресс-службе. — Шесть десятков картин, которые вошли в различные разделы программы, выбраны из почти двух тысяч фильмов, представленных кинематографистами в отборочный комитет”.

“Фестиваль в Канне — это уникальный трамплин для артистов, надеющихся стать известными миру”, — заявила журналистам в канун открытия актриса Пенелопа Крус. Такое мнение разделяет и историк кино Эрик Гарандо, руководивший на протяжении ряда лет Национальным центром кинематографии и мультипликации Франции. “Золотая пальмовая ветвь” Каннского фестиваля — это заветная чаша Грааля для каждого кинематографиста“, — убежден он.

В 2019 году генеральный директор конкурса Тьерри Фремо сделал ставку на известные имена. Так, право открыть фестиваль предоставлено фильму “Мертвые не умирают” (The Dead Don“t Die) — новой работе Джима Джармуша, лауреата четырех каннских смотров. Среди наград американского режиссера нет пока “Золотой пальмовой ветви”. Но в его коллекцию трофеев входит премия “За лучшее творческое достижение”, которой удостоился в 1989 году фильм “Таинственный поезд” (Mystery Train) — своеобразное авторское посвящение королю рок-н-ролла Элвису Пресли.

Немалые ожидания вызывает и новый фильм другого лауреата каннского фестиваля, испанского мэтра Педро Альмодовара. Премии на Лазурном берегу он получал дважды — за лучшую режиссуру (1999) и лучший сценарий (2006). В основной конкурс вошла его последняя лента “Боль и слава” (Dolor y gloria). Она рассказывает историю кинорежиссера, размышляющего на закате творческого пути о жизни и искусстве. Зрители увидят в этой картине Антонио Бандераса и Пенелопу Крус.

В последний момент в программу была включена новая картина Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” (Once upon in time in Hollywood). “Квентин — один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ”, — дипломатично отвечал на все вопросы Тьерри Фремо. Картина Тарантино в это время находилась еще на монтажном столе, но режиссер приложил все усилия, чтобы завершить работу к открытию каннского конкурса. Кинолента, в которой заняты Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, повествует о судьбе звезды телевидения и его дублера. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году.

Стоит добавить, что Украина в Каннах представят два фильма.