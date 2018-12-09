Международный день борьбы с коррупцией: как бороться с преступлением, не знает границ

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 4010 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 15279 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 17159 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 14389 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 46579 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95859 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 144035 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 133071 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71486 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188941 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
5м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 12340 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15845 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19924 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 18445 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 22819 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 6976 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 15305 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 17180 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 144051 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 133080 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 1052 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13929 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16067 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18420 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21302 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Международный день борьбы с коррупцией: как бороться с преступлением, не знает границ

Киев • УНН

 • 27888 просмотра

Коррупция в Украине съедает около 2% роста экономики

Международный день борьбы с коррупцией: как бороться с преступлением, не знает границ

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Ежегодно, 9 декабря, согласно решению ООН в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта к подписанию Конвенция против коррупция, к которой Украина присоединилась в 2006 году. Последние десятилетия коррупция становится не просто локальной, а транснациональной проблемой, масштаб и убытки от которой ставят под удар целые политические системы отдельных государств. Украина по индексу коррупции Transparency International является наиболее коррумпированной страной Европы. Согласно исследованию КМИС, проведенному накануне, сами украинцы считают, что коррупция входит в ТОП-3 проблем в стране. Подробнее об ущерба от взяточничества в Украине и в мире — в материале УНН.

Коррупция без границ

Главным источником этой проблемы, как считает Генпрокурор Украины Юрий Луценко, является государственный сектор, таможня и лицензирование. По подсчетам МВФ, коррупция в Украине съедает около 2% роста экономики. Однако, в результате этой проблемы, существует ущерб и на мировом уровне. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила, что ежегодно коррупция обходится мировой экономике в 1,5 триллиона долларов США.

“Взяточничество обходится мировой экономике ежегодно в более чем 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. Коррупция — это коррозия, которая не признает границы”, — сказала К.Лагард.

В ООН же озвучили еще большую цифру — мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции.

По мнению Лагард, государства должны сотрудничать в борьбе с этим явлением. Именно это и является целью Конвенции ООН против коррупции 2003 года. Украина ратифицировала документ в 2006 году.

Украина — наиболее коррумпированная страна Европы

Для борьбы с коррупцией в Украине за последние года были созданы специализированные структуры: Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратуры (САП), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и в процессе формирования — Высший антикоррупционный суд. Несмотря на высокие ожидания от антикоррупционных органов, многие расследования так и не были доведены до конца, а Украина остается самой коррумпированной страной Европы, не считая Россию. В Индексе восприятия коррупции Transparency International ща 2018 год Украина заняла 130 место среди 176 стран.

При этом коррупционные органы в Украине время от времени оказываются в центре скандалов, в то время как большинство громких дел так и не доведены до конца. Такие последние разборки, как раз недавно произошли в центре Киева. Прокуроры САП обвинили детективов НАБУ в установлении прослушки, якобы те тянули именно для этого провода из соседней больницы. В подмогу своим прибыл спецназ НАБУ. Это не первый инцидент с прослушкой в САП. В марте этого года в кабинете главы САП Назара Холодникого нашли прослушку, спрятанную в аквариуме. Позже стало известно, что в отношении Холодникого НАБУ и ГПУ ведет совместное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ опубликовало схему растраты средств "Укркосмоса"

Несмотря на противостояние НАБУ и САП за это время было возбуждено множество громких дел, однако ни одно из них не было доведено до финишной точки. “Рюкзаки Авакова”, в рамках которого обвинялся сын министра внутренних дел Арсена Авакова в причастности к коррупционной схеме по поставками тактических рюкзаков для Нацгвардии по завещанной цене. Обвинения в отношении главных подозреваемых были в итоге сняты. Расследование предложения мэром Вишневого Ильей Дидковым взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, дело было отправлено на доработку.

Элитное имущество генерала Ткачука, дело о “Черной бухгалтерии”, дело в отношении главы НАПК Наталии Корчак, которая по данным НАБУ не указала в декларации все свое имущество. Однако, обвинительный акт в отношении нее САП вернула на доработку.

Но, коррупционные скандалы случались в Украине и задолго до создания специальных органов. В середине девяностых, экс премьер-министр Украины Павел Лазаренко был задержан в Швейцарии, откуда бежал в США. Но Штатах он был обвинён отмывании 280 миллионов долларов. Лазаренко отсидел в тюрьме с 2006 по 2012 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54