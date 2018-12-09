Международный день борьбы с коррупцией: как бороться с преступлением, не знает границ

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Ежегодно, 9 декабря, согласно решению ООН в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта к подписанию Конвенция против коррупция, к которой Украина присоединилась в 2006 году. Последние десятилетия коррупция становится не просто локальной, а транснациональной проблемой, масштаб и убытки от которой ставят под удар целые политические системы отдельных государств. Украина по индексу коррупции Transparency International является наиболее коррумпированной страной Европы. Согласно исследованию КМИС, проведенному накануне, сами украинцы считают, что коррупция входит в ТОП-3 проблем в стране. Подробнее об ущерба от взяточничества в Украине и в мире — в материале УНН.

Коррупция без границ

Главным источником этой проблемы, как считает Генпрокурор Украины Юрий Луценко, является государственный сектор, таможня и лицензирование. По подсчетам МВФ, коррупция в Украине съедает около 2% роста экономики. Однако, в результате этой проблемы, существует ущерб и на мировом уровне. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила, что ежегодно коррупция обходится мировой экономике в 1,5 триллиона долларов США.

“Взяточничество обходится мировой экономике ежегодно в более чем 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. Коррупция — это коррозия, которая не признает границы”, — сказала К.Лагард.

В ООН же озвучили еще большую цифру — мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции.

По мнению Лагард, государства должны сотрудничать в борьбе с этим явлением. Именно это и является целью Конвенции ООН против коррупции 2003 года. Украина ратифицировала документ в 2006 году.

Украина — наиболее коррумпированная страна Европы

Для борьбы с коррупцией в Украине за последние года были созданы специализированные структуры: Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратуры (САП), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и в процессе формирования — Высший антикоррупционный суд. Несмотря на высокие ожидания от антикоррупционных органов, многие расследования так и не были доведены до конца, а Украина остается самой коррумпированной страной Европы, не считая Россию. В Индексе восприятия коррупции Transparency International ща 2018 год Украина заняла 130 место среди 176 стран.

При этом коррупционные органы в Украине время от времени оказываются в центре скандалов, в то время как большинство громких дел так и не доведены до конца. Такие последние разборки, как раз недавно произошли в центре Киева. Прокуроры САП обвинили детективов НАБУ в установлении прослушки, якобы те тянули именно для этого провода из соседней больницы. В подмогу своим прибыл спецназ НАБУ. Это не первый инцидент с прослушкой в САП. В марте этого года в кабинете главы САП Назара Холодникого нашли прослушку, спрятанную в аквариуме. Позже стало известно, что в отношении Холодникого НАБУ и ГПУ ведет совместное расследование.

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Несмотря на противостояние НАБУ и САП за это время было возбуждено множество громких дел, однако ни одно из них не было доведено до финишной точки. “Рюкзаки Авакова”, в рамках которого обвинялся сын министра внутренних дел Арсена Авакова в причастности к коррупционной схеме по поставками тактических рюкзаков для Нацгвардии по завещанной цене. Обвинения в отношении главных подозреваемых были в итоге сняты. Расследование предложения мэром Вишневого Ильей Дидковым взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, дело было отправлено на доработку.

Элитное имущество генерала Ткачука, дело о “Черной бухгалтерии”, дело в отношении главы НАПК Наталии Корчак, которая по данным НАБУ не указала в декларации все свое имущество. Однако, обвинительный акт в отношении нее САП вернула на доработку.

Но, коррупционные скандалы случались в Украине и задолго до создания специальных органов. В середине девяностых, экс премьер-министр Украины Павел Лазаренко был задержан в Швейцарии, откуда бежал в США. Но Штатах он был обвинён отмывании 280 миллионов долларов. Лазаренко отсидел в тюрьме с 2006 по 2012 год.