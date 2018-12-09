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Міжнародний день боротьби з корупцією: як боротися зі злочином, що не знає кордонів

Київ • УНН

 • 27888 перегляди

Корупція в Україні з'їдає близько 2% зростання економіки

Міжнародний день боротьби з корупцією: як боротися зі злочином, що не знає кордонів

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Щорічно, 9 грудня, згідно з рішенням ООН у світі відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. У 2003 році була відкрита до підписання Конвенція проти корупції, до якої Україна приєдналася в 2006 році. Протягом останніх десятиліть корупція стає не просто локальної, а транснаціональної проблемою, масштаб і збитки від якої ставлять під удар цілі політичні системи окремих держав. Україна за індексом корупції Transparency International є найбільш корумпованою країною Європи. Згідно з дослідженням КМІС, проведеному напередодні, самі українці вважають, що корупція входить в ТОП-3 проблем в країні. Детальніше про збитку від хабарництва в Україні і в світі - в матеріалі УНН.

Корупція без кордонів

Головним джерелом цієї проблеми, як вважає Генпрокурор України Юрій Луценко, є державний сектор, митниця і ліцензування. За підрахунками МВФ, корупція в Україні з'їдає близько 2% зростання економіки. Однак, в результаті цієї проблеми, існує збиток і на світовому рівні. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард повідомила, що щорічно корупція обходиться світовій економіці в 1,5 трильйона доларів США.

"Хабарництво обходиться світовій економіці щорічно в більш ніж 1,5 трильйона доларів, або 2% від глобального ВВП. Корупція - це корозія, яка не визнає кордону", - сказала К. Лагард.

В ООН ж озвучили ще більшу цифру - світова економіка щорічно втрачає 2,6 трлн доларів через корупцію.

На думку Лагард, держави повинні співпрацювати в боротьбі з цим явищем. Саме це і є метою Конвенції ООН проти корупції 2003 року. Україна ратифікувала документ у 2006 році.

Україна - найбільш корумпована країна Європи

Для боротьби з корупцією в Україні за останні роки були створені спеціалізовані структури: Національне агентство по боротьбі з корупцією (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратури (САП), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) і в процесі формування - Вищий антикорупційний суд. Незважаючи на високі очікування від антикорупційних органів, багато розслідувань так і не були доведені до кінця, а Україна залишається найбільш корумпованою країною Європи, не рахуючи Росію. В Індексі сприйняття корупції Transparency International ща 2018 рік Україна посіла 130 місце серед 176 країн.

При цьому корупційні органи в Україні час від часу опиняються в центрі скандалів, в той час як більшість гучних справ так і не доведені до кінця. Так останні розбірки, як раз недавно відбулися в центрі Києва. Прокурори САП звинуватили детективів НАБУ у встановленні прослушки, ніби ті тягнули саме для цього дроти з сусідньої лікарні. На підмогу своїм прибув спецназ НАБУ. Це не перший інцидент з прослуховуванням в САП. У березні цього року в кабінеті глави САП Назара Холодницького знайшли прослушку, заховану в акваріумі. Пізніше стало відомо, що стосовно Холодницького НАБУ і ГПУ веде спільне розслідування.

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Незважаючи на протистояння НАБУ і САП за цей час було порушено безліч гучних справ, однак жодна з них не була доведена до фінішної точки. "Рюкзаки Авакова", в рамках розслідування звинувачували сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в причетності до корупційних схем із поставками тактичних рюкзаків для Нацгвардії за завищеною ціною. Звинувачення щодо головних підозрюваних були зняті. Розслідування пропозиції мером Вишневого Іллею Дідковим хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, справа була відправлена ​​на доопрацювання.

Елітне майно генерала Ткачука, справа про "чорну бухгалтерію", справа стосовно голови НАЗКа Наталії Корчак, яка за даними НАБУ не вказала в декларації все своє майно. Однак, обвинувальний акт щодо неї САП повернула на доопрацювання.

Але, корупційні скандали траплялися в Україні і задовго до створення спеціальних органів. В середині дев'яностих, екс прем'єр-міністр України Павло Лазаренко був затриманий в Швейцарії, звідки втік до США. Але Штатах він був звинувачений відмиванні 280 мільйонів доларів. Лазаренко відсидів у в'язниці з 2006 по 2012 рік.

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