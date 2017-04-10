Международные наблюдатели полетают над Украиной согласно Договору об открытом небе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Международная наблюдательная миссия Канады и Турции прибыла сегодня в Украину, чтобы в течение недели осуществить наблюдательный полет согласно Договору об открытом небе, который предусматривает контроль за военной деятельностью и вооружениями. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что в состав миссии вошли 19 специалистов. Они прибыли на военную площадку аэропорта Борисполь самолетом наблюдения ВВС Турции CN-235.
“Согласно утвержденному министром обороны Украины Плану верификационной деятельности Украины по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями в 2017 году и решению Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год, в период 10 — 14.04.2017 г. Турция и Канада намерены провести миссию наблюдательного полета в Украине по Договору об открытом небе”, – говорится в сообщении.
В соответствии с Договором маршрут движения верификаторов из Канады и Турции над территорией Украины будет согласован за сутки до выполнения наблюдательного полета.
Как сообщал УНН, 5 апреля Украина и Канада подписали Договоренность о сотрудничестве в сфере обороны.