Міжнародні спостерігачі політають над Україною за Договором про відкрите небо

Зазначається, що до складу місії увійшли 19 фахівців. Вони прибули на військовий майданчик аеропорту Бориспіль літаком спостереження ВПС Туреччини CN-235.

“Відповідно до затвердженого міністром оборони України Плану верифікаційної діяльності України за міжнародними договорами та угодами в галузі контролю над озброєннями у 2017 році та рішення Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік, у період 10 — 14.04.2017 р. Туреччина та Канада мають намір провести місію спостережного польоту в Україні за Договором про відкрите небо”, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до Договору маршрут руху верифікаторів із Канади і Туреччини над територією України буде узгоджений за добу до виконання спостережного польоту.

Як повідомляв УНН, 5 квітня Україна і Канада підписали Домовленість про співробітництво у сфері оборони.