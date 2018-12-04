Международная солидарность дает Украине надежду на получение оружия и внедрение санкций в отношении РФ - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Международная солидарность с Украиной дает надежду на санкции против России и получения летальной оружия. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко сказал в эфире ICTV, передает УНН.
“Большая международная солидарность с Украиной дает нам надежду на санкции в поддержку Украины летальной оружием, на советников”, — сказал он.
Напоминаем, получение Томоса об автокефалии Украинской православной церкви является ударом по Владимиру Путину. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сказал в эфире ICTV.
Как информировал УНН, Российская Федерация нарушила решение Европейского суда по правам человека относительно предоставления информации об украинских военнопленных моряков. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV.