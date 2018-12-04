Міжнародна солідарність дає Україні надію на отримання зброї і впровадження санкцій щодо РФ - Порошенко

“Велика міжнародна солідарність з Україною дає нам надію на санкції на підтримку України летальною зброєю, на радників”, — сказав він.

Нагадуємо, отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви є ударом по Володимиру Путіну. Про це заявив Президент України Петро Порошенко сказав в ефірі ICTV.

Як інформував УНН, Російська Федерація порушила рішення Європейського суду з прав людини стосовно надання інформації про українських військовополонених моряків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі ICTV.