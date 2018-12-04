Росія порушила рішення ЄСПЛ щодо надання інформації про українських моряків – Порошенко

“Європейський суд з прав людини прийняв рішення про надання негайної інформації (стосовно українських військовополонених моряків — ред.). І сьогодні сплив останній термін, коли Росія мала надати цю інформацію. Відповідно до того, чим я володію, Росія порушила рішення суду з прав людини і жодної інформації не надала. На жаль”, — наголосив Президент.

Станом на 18:00 понеділка Європейський суд з прав людини у не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків. Про це УНН повідомили у ЄСПЛ у відповіді на запит. “Суд ще не отримав відповідей від російського уряду”, — повідомили у ЄСПЛ у відповідь на запитання про те, чи РФ надала інформацію щодо захоплення українських моряків біля Керченської протоки та юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень та наданої медичної допомоги.