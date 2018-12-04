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Росія порушила рішення ЄСПЛ щодо надання інформації про українських моряків – Порошенко

Росія порушила рішення ЄСПЛ щодо надання інформації про українських моряків – Порошенко

Київ • УНН

 • 7173 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російська Федерація порушила рішення Європейського суду з прав людини стосовно надання інформації про українських військовополонених моряків. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі ICTV, передає УНН.

“Європейський суд з прав людини прийняв рішення про надання негайної інформації (стосовно українських військовополонених моряків — ред.). І сьогодні сплив останній термін, коли Росія мала надати цю інформацію. Відповідно до того, чим я володію, Росія порушила рішення суду з прав людини і жодної інформації не надала. На жаль”, — наголосив Президент.

Станом на 18:00 понеділка Європейський суд з прав людини у не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків. Про це УНН повідомили у ЄСПЛ у відповіді на запит. “Суд ще не отримав відповідей від російського уряду”, — повідомили у ЄСПЛ у відповідь на запитання про те, чи РФ надала інформацію щодо захоплення українських моряків біля Керченської протоки та юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень та наданої медичної допомоги.

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